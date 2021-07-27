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طلاب الثانوية العامة في المنيا يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع دون شكاوى

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طلاب الثانوية العامة في المنيا يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع دون شكاوى طلاب الثانوية العامة في المنيا يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع دون شكاوى

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أدى طلاب القسم الأدبي بالثانوي العام في المنيا، امتحان مادة علم النفس والاجتماع، ضمن امتحانات آخر العام، داخل 86 لجنة عامة بينها 62 لجنة للنظام الحديث «التابلت» و24 لجنة عامة لطلاب المنازل والراسبين، وسط إجراءات وقائية واحترازية، وأمنية مشددة بمحيط اللجان، دون شكاوي أو رصد مخالفات أو حالات غش.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة سيارات مصندقة لنقل أوراق الأسئلة والأجوبة، من مركز توزيع الأسئلة إلى مقر اللجان العامة، وإعادتها إلى الكنترول الرئيسي بمحافظة أسيوط، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انتظام 13745 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، في أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع، داخل 86 لجنة عامة، مؤكدا انتظام سير الامتحانات وحضور الملاحظين والمراقبين في وقت مبكر من الصباح.

المصرى اليوم

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