«الأولى على الجمهورية بـ270 ألف طن».. بدء موسم حصاد العنب بالمنيا (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الإحصائيات الصادرة عن مديرية الزراعة في المنيا، تصدر المنيا محافظات الجمهورية في زراعة العنب، لمساحة 18 ألف فدان سنويا، لإنتاج 270 ألف طن، تشارك في الاكتفاء الذاتي وتصدر فائضها للخارج.

وبدأ المزارعين عمليات جني وتجميع المحصول، خلال هذا الأسبوع، من خلال عمالة متخصصة، وأسلوب نقل وحفظ حديث، بهدف الحفاظ على المحصول، وتصديره بشكل يتناسب مع المواصفات الدولية للخارج.

من جانبه، قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، محافظة المنيا مركز رئيسي لإنتاج العنب بمصر لزراعتها لمساحة 18الف فدان من إجمالي زراعات العنب على مستوي الجمهورية، والبالغ مساحتها نحو 180 ألف فدان. مضيفا يحتل محصول العنب المركز الثاني في التصدير، من بين جميع أنواع الفاكهة المنزرعة في مصر، بعد الموالح حيث تصدر مصر نحو120الف طن سنويا من محصول العنب، ويزرع العنب في جميع أنحاء الجمهورية، وتعتبر محافظات المنيا والبحيرة والدقهلية مراكز زراعة العنب الرئيسية في مصر، وتنتج مصر سنويا ما يزيد عن1.7 مليون طن من العنب.

وأشار «أبوصدام» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن الأنواع المنتشرة بمصر من العنب تنقسم إلى نوعيين رئيسيين، هما العنب المحلي مثل أنواع العنب البلدي والبناتي، والرومي الأحمر، وينتج الفدان محصول، يتراوح ما بين 8الي10طن، وتنضج هذه الأنواع متأخرة بداية من شهر يونيه، إلى شهر إلى شهر نوفمبر، وتباع هذه الأنواع بالسوق المحلي.

وأوضح أن الأنواع الأجنبية مثل الايرلي وال سوبر يز والفليم وتنتج هذه الأنواع فمحصولها يتراوح ما بين 11 إلى 15 طن، وهي أنواع تنضج مبكرا بداية من شهر مايو إلى شهر سبتمبر، ومعظم محصول هذه الأنواع، يصدر للخارج لدول الإتحاد الأوربي وشرق أسيا وروسيا والصين.

وأوضح «ابو صدام» أن العنب يمتاز بألوانه وإشكاله المختلفة منها الأحمر والأخضر والأسود والبنفسجي، وهو من المحاصيل ذات القيمة الغذائية العالية، ويحتوي على سكر الجلوكوز سهل الامتصاص، وله فوائد كبيرة، ويزرع في مصر من ايام الفراعنة، ويستخدم في إنتاج العصائر، والنبيذ والزبيب، ويأكل طازج، ويقي من العديد من الأمراض، ويدر ملايين الدولارات من العملة الصعبة للاقتصاد الوطني ومن المحاصيل الواعدة التي يقبل على زراعتها الكثير من المستثمرين .

قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة في المنيا، تتميز المحافظة بزراعة وإنتاجية العنب، بجميع أنواعه، وتبلغ المساحة المنزرعة بالمحافظة، 18 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية ما بين 12-15 طن فدان حسب نوع الزراعة، بإجمالي إنتاجية تتجاوز 270 ألف طن سنوي، تساهم في الاكتفاء الذاتي المحلي، وتصدر فائضها للخارج.

تعد محافظة المنيا من المحافظات المتميزة في أنتاج المحاصيل الزراعية خاصة في إنتاج القمح والثوم والبطاطس والعنب، تقوم بتصدير 4 محاصيل لدول أوربا، منها الثوم، والبطاطس والعنب، بالإضافة إلى العسل الأسود احدي منتجات قصب السكر.

موسم جني العنب في المنيا

موسم جني العنب في المنيا

موسم جني العنب في المنيا

موسم جني العنب في المنيا