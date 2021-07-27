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شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ محمد حماقي :«أتابعك من أول يوم في مشوارك الفني»

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شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ محمد حماقي :«أتابعك من أول يوم في مشوارك الفني» شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ محمد حماقي :«أتابعك من أول يوم في مشوارك الفني»

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وجهت الفنانة الكبيرة شريهان رسالة للمطرب محمد حماقي، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وذلك بعد إشادته بمسرحيتها الجديدة «كوكو شانيل»، التي تعرض على منصة «شاهد vip».

وكتبت شريهان : «حماقي.. أتابعك من أول يوم في مشوارك الفني وإلى يومنا هذا وعلى جميع المستويات، فخورة بك.. هذا أولا».

وأضافت شيريهان : «وثانيا رسالتك ومشاعرك وكلماتك بكل مافيها مثلما شعرت وفكرت وكتبت وأكثر منه وصلت لقلبي ونفسي بكل ومنتهي الصدق والاحترام».

واختتمت شريهان: «تحية مني لك ولجيل جديد رائع وعظيم عاشق للفن ويجتهد لتقديم كل ما هو مبدع رسائلكم هي منتهی شفائي وسلامي وطاقتي تجعلني بإمكاني ملء العالم فن وحب وسلام.. قلبي بيشكرك».

وسبق ونشر محمد حماقى صورة لـ شريهان، من كواليس مسرحيتها الجديد «كوكو شانيل» عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» ،وعلق عليها قائلا: "العيد ما بيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم".

وأضاف: أنا حسيت بده جدًا لما اتفرجت على «كوكو شانيل» كأنك مغيبتيش وكأنك عمرك ما نزلتي من على خشبة المسرح.. طول عمرك نجمة كبيرة أوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهي البساطة ومنتهي السحر.

وتابع قائلا: العيد برجوعك عيدين يا شريهان شكرًا على العمل العظيم ده وشكرًا إنك رجعتي ومن فضلك اوعي تغيبي عننا تاني وعاوز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل على عرض مسرحي مصري بمعايير عالمية.

يذكر أن مسرحية كوكو شانيل تتناول قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة كوكو شانيل، وعلامتها التجارية الفاخرة، وهي من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

المصرى اليوم

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