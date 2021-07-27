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أحمد عز يُشيد بكارمن بصيبص في «العارف»: نفذت مشاهد الأكشن بنفسها

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أحمد عز يُشيد بكارمن بصيبص في «العارف»: نفذت مشاهد الأكشن بنفسها أحمد عز يُشيد بكارمن بصيبص في «العارف»: نفذت مشاهد الأكشن بنفسها

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كشف النجم أحمد عز عن أصعب مشاهده في فيلم «العارف» المتصدر حاليًا لشباك تذاكر السينما.

وقال «عز» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن «الفيلم كان صعب، خاصة مشهد القفز الذي جمعه بالفنانة كارمن بصيبص من أعلى مبنى مرتفع بإحدى الدول الأوربية»، مشيرًا إلى أن «كنا مؤمنين بشكل كامل، ومعلقين على وايرات، ومشهد القفز في المياه كذلك كان صعب جدًا، وأنا أشيد بكارمن جدًا لأنها أجتهدت وقدمت الأكشن لأول مرة في مشوارها ونفذته كله بالكامل بنفسها».

وعن تحضيره لشخصية «يونس»، قال «عز» «هو شاب لديه أسرة، محترف في عمله، يعمل مع الأجهزة المعنية لتنفيذ عمليات تفيد الوطن داخل وخارج ، تخص أمن المعلومات، يتعرض لأزمة في حياته، من عدوه راضي الذي يجسده أحمد فهمي، صراحة الورق ساعدني كثيرًا، وكذلك المخرج أحمد علاء، في البداية بدأت تكوين ملامح الشخصية على المستوى الخارجي الشكل، ثم نفسيًا وداخليًا«، متابعًا:»الورق هو اللي بيوجهني دائمًا، الأسس التحضيرية لأي كاركتر واحدة بالنسبة لي، لكن داخليًا»يونس«شخصية تحتاج للياقة بدنية قوية، متزن ولديه ثبات نفسي، يثق في نفسه، وهو ما ساعدني على تكون الانبطاعات الداخلية له».

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب .

المصرى اليوم

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