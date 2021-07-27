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"قدمتها لثري عربي فرفضت".. فتاة تعمل بملهى ليلي قتلت صديقتها وقسمت جثتها نصفين

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"قدمتها لثري عربي فرفضت".. فتاة تعمل بملهى ليلي قتلت صديقتها وقسمت جثتها نصفين "قدمتها لثري عربي فرفضت".. فتاة تعمل بملهى ليلي قتلت صديقتها وقسمت جثتها نصفين

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كشفت تحريات مباحث الجيزة، غموض العثور على جثة فتاة داخل شنطة سفر، بدون رأس وجسدها مقسوم نصفين على طريق الواحات بالجيزة، وقالت أن المجني عليها تعمل في ملهى ليلي بمنطقة العجوزة، وتم قتلها علي يد صديقتها وزوجها وإلقاء جثتها علي طريق الواحات.

وقالت التحريات أن المتهمة قامت باستدراج المجني عليها، لتسلمها لثري عربي في شقتها بمنطقة العجوزة لإقامة علاقة جنسية، وعقب وصولها الضحية إلى الشقة، فوجئت بزوج صديقتها يحاولة معاشرتها كرها وعندما رفضت قام بخنقها.

وتابعت التحريات أن الزوج المتهم استعان بزوجته وقطعا جثتها بالساطور إلى 3 أجزاء وتم فصل الرأس عن جسدها والتخلص من الجزء الأول داخل حقيبة سفر علي طريق الواحات، والتخلص من رأس الجثة والنصف السلفى داخل محول كهرباء.

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كشفت الكاميرات في الشوارع خطوات المتهمان في التخلص من جثة المجني عليها، وتم رصد تحركات المتهمان وتم تحديد هويتهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما، وبمواجهتهما، بالتحريات اعترفا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كان شرطة مباحث 6 أكتوبر تلقت بلاغا من سائق نقل بالعثور على شنطة سفر بداخلها العلوي من جسد فتاة على طريق الواحات، انتقلت قوات الأمن إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، دون رأس، ومقسوم إلي نصفين، تم تشكيل فريق بحث وتم فحص الكاميرات والتحري عن بلاغات التغيب، وتبين بان رجل وزوجته كانا يحملان الحقيبة التي عثر بداخلها على جثة المجني عليها.

المصرى اليوم

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