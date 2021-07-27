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«سوديك» تعلن إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق بقيمة 343 مليون جنيه

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«سوديك» تعلن إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق بقيمة 343 مليون جنيه «سوديك» تعلن إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق بقيمة 343 مليون جنيه

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أعلنت شركة سوديك المدرجة في البورصة، إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق بقيمة 343 مليون جنيه مصري مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه مصري تمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة بعدد 753 وحدة تم تسليمها في مشروعيها بمنطقة شرق القاهرة، والساحل الشمالي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، الثلاثاء، إنه تم تغطية سندات التوريق قيمة الاكتتاب لأكثر من مرة، وهو ما يدل على قوة أداء الشركة المالي والتشغيلي.

وأوضحت أنه تم طرح سندات الإصدار على شريحتين، الشريحة A بقيمة 235 مليون جنيه ومدة السندات 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+، بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55% والشريحة B بقيمة 108 مليون جنيه ومدة السندات 36 شهر وتصنيفها الائتماني A، بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%.و تم تقييم الشريحتين من قبل شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). قامت شركة EFG هيرميس بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار لهذه الصفقة، كما قامت بدور شريك الاكتتاب إلى جانب كلاً من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس. في الوقت نفسه، قام مكتب White and Case بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن KPMG بدور المراجع المالي للإصدار، ويقوم البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.

وتعليقًا على صفقة إصدار سندات التوريق، قال ماجد العيوطي، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الإكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الشراكة مع سوديك في أول إصدار لسندات التوريق قد لاقت اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين، وأضاف أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى حلول التمويل المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.

ومن جانبه، قال عمر الحموي، رئيس القطاع المالي في شركة سوديك، أن الإصدار الأول لسندات التوريق يأتي ضمن خطة الشركة لتنويع مصادر التمويل ومع الإستفادة من خفض الفائدة.

المصرى اليوم

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