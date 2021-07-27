أخبار عاجلة

"بر الشرائع".. 214 ألف ريال مساعدات مالية لسد احتياجات الأيتام والأرامل خلال يوليو -
"الإحصاء": ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 11% في يوليو 2021 بالمملكة -
متحدث "الصحة": الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا -
الجيزة : استكمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الثلاثيني في العمرانية -
مباشر توتنهام (0) -(0) مانشستر سيتي .. لحظة بلحظة -
وسائل إعلام: «طالبان» تدخل كابل «بسلام» وتسيطر على القصر الرئاسي -
وزير خارجية بريطانيا يدعو «طالبان» لإنهاء العنف بعد دخولها العاصمة -
استمرار توافد المواطنين على مركز لقاح المسافرين بمركز قوص -
زراعة الشرقية تناقش تطوير مراكز تجميع الألبان بديرب نجم -
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ طبقة الرصف بكوبري ترسا (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بعد تسجيل «صفر كورونا».. عضو بـ«الشيوخ» يطالب بفتح دورات المياه بمساجد سوهاج

Print
بعد تسجيل «صفر كورونا».. عضو بـ«الشيوخ» يطالب بفتح دورات المياه بمساجد سوهاج بعد تسجيل «صفر كورونا».. عضو بـ«الشيوخ» يطالب بفتح دورات المياه بمساجد سوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب خالد ابو الوفا عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة للمطالبة بإعادة فتح دورات المياه في المساجد، بعد تسجيل محافظة سوهاج بناءً على البيان الرسمي الصادر من مديرية الصحة بسوهاج «صفر كورونا».

وقال النائب في طلبه، الثلاثاء، إن ذلك «يأتي في إطار مراعاة اصحاب الأمراض المزمنة من المصلين لاحتياجهم الشديد لذلك الأمر».

يذكر أيضا أن دور السينما والمسارح والنوادي تم فتح أبوابهم مرة أخرى أمام روادهم لذلك رأينا إنه من المهم دراسة مطلب إعادة فتح دورات المياه في المساجد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
٧٨.٢٦% نسبة النجاح في بكالوريوس السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس

٧٨.٢٦% نسبة النجاح في بكالوريوس السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس

الجيزة : حملات إزالة الباعة الجائلين ورفع 54 حالة إشغال

الجيزة : حملات إزالة الباعة الجائلين ورفع 54 حالة إشغال

مكتبة الإسكندرية تكمل استعدادات افتتاح معرضها للكتاب غدا

مكتبة الإسكندرية تكمل استعدادات افتتاح معرضها للكتاب غدا

رئيس مدينة بيلا يتابع تطعيمات المسافرين للخارج

رئيس مدينة بيلا يتابع تطعيمات المسافرين للخارج