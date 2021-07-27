بعد تسجيل «صفر كورونا».. عضو بـ«الشيوخ» يطالب بفتح دورات المياه بمساجد سوهاج

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قدم النائب خالد ابو الوفا عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة للمطالبة بإعادة فتح دورات المياه في المساجد، بعد تسجيل محافظة سوهاج بناءً على البيان الرسمي الصادر من مديرية الصحة بسوهاج «صفر كورونا».

وقال النائب في طلبه، الثلاثاء، إن ذلك «يأتي في إطار مراعاة اصحاب الأمراض المزمنة من المصلين لاحتياجهم الشديد لذلك الأمر».

يذكر أيضا أن دور السينما والمسارح والنوادي تم فتح أبوابهم مرة أخرى أمام روادهم لذلك رأينا إنه من المهم دراسة مطلب إعادة فتح دورات المياه في المساجد.