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بث مباشر .. موعد مباراة واليابان كرة يد في طوكيو 2020 و القنوات الناقلة

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بث مباشر .. موعد مباراة مصر واليابان كرة يد في طوكيو 2020 و القنوات الناقلة بث مباشر .. موعد مباراة واليابان كرة يد في طوكيو 2020 و القنوات الناقلة

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يستعد منتخب لكرة اليد مصر للعب المباراة الثالثة له في منافسات اولمبياد طوكيو 2020 وتقام المباراة الثالثة ضد منتخب اليابان يوم 28 يوليو

يواجه منتخب مصر نظيره الياباني الساعة 7 ونصف صباح الأربعاء 28 يوليو

وفاز منتخب اليد على البرتغال بنتيجة 37- 31 ، وخسر أمام الدنمارك بطل العالم بنتيجة 32 - 27 .

وأسفرت قرعة منتخب اليد عن تواجد منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة التي تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين. ووفقًا لنظام الأوليمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

ونجح منتخب مصر في التواجد بين الـ8 الكبار خلال منافسات الأخيرة التي أقيمت في مصر.

يلعب الوطنى لكرة اليد مبارياته فى الأوقات التالية وفقًا لتوقيت العاصمة القاهرة .

يبدأ المنتخب المصري لكرة اليد مشواره في الأوليمبياد باللعب ضد البرتغال يوم 24 يوليو قبل أن يواجه الدنمارك يوم 26 يوليو ثم اليابان 28 يوليو والسويد 30 يوليو وفي النهاية يواجه منتخب البحرين 1 أغسطس.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى الرابع لدور الثمانية في الأوليمبياد ويسعى المنتخب لتحقيق ميدالية يدعم بها بعثة مصر في أوليمبياد طوكيو.

وتضم بعثة المنتخب 16 لاعبًا هم «يحيى الدرع وعلي زين وحسن وليد قداح وأحمد هشام (دودو) وسيف الدرع ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد هشام سند وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم هنداوي والطيار ومحمد علي وعمر الوكيل (بكار) ووسام سامي نوار وأحمد عادل».

ويتكون الجهاز الفني من الإسباني باروندو المدير الفني وأنطونيو يورينتي مدربًا مساعدًا وفينيو لوزرت مدربًا لحراس المرمى والدكتور محمد شوقي طبيبًا للمنتخب ونور أبو زيد مديرًا للمنتخب.

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب اليد في أوليمبياد طوكيو 2021

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سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

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المصرى اليوم

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