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تباين آراء طلاب الثانوية بأسوان حول امتحان علم النفس

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تباين آراء طلاب الثانوية بأسوان حول امتحان علم النفس تباين آراء طلاب الثانوية بأسوان حول امتحان علم النفس

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تباينت آراء طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في أسوان حول مستوى امتحان علم النفس والاجتماع، حيث أكد البعض عدم كفاية الوقت وغموض بعض الأسئلة وأنها تحتاج وقتا للتفكير، فيما أكد آخرون على أن الامتحان جاء مناسبا وفي مستوى الطالب المتوسط.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة (أدبى) بأسوان، اليوم، امتحان علم النفس والاجتماع، حيث بدأ الامتحان في تمام العاشرة صباحاً ولمدة ثلاث ساعات.

وتوافد الطلاب على اللجان صباح اليوم وسط تشديد الإجراءات واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة وتم توزيع أدوات التعقيم وزجاجات المياه الباردة على الطلاب.

المصرى اليوم

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