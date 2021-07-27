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دبي تستضيف الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في 13-14 أكتوبر المقبل

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دبي تستضيف الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في 13-14 أكتوبر المقبل دبي تستضيف الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في 13-14 أكتوبر المقبل

 

تنظم غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يومي 13-14 أكتوبر المقبل تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية".
وتقام دورة هذا العام من المنتدى ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يشهد مشاركة 173 دولة و 24 منظمة دولية، بأسلوب جديد يتيح للمشاركين التركيز على الجوانب التي تخدم أهدافهم المستقبلية، حيث تم تقسيم برنامج المنتدى إلى ثلاثة أقسام يضم الأول برنامج الجلسات الحوارية التفاعلية المتخصصة تحت عنوان "رؤى المنتدى" بمشاركة كبار المتحدثين والمسؤولين لمناقشة الفرص والتحديات والتعاون.
ويقام القسم الثاني تحت عنوان "برنامج التواصل الخاص بالمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال"، والمتخصص باللقاءات الثنائية بين المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة جوانب التعاون والشراكات الاقتصادية المحتملة.
ويقام القسم الثالث من برنامج المنتدى تحت عنوان " مركز الخبراء"، وهو منصة للممثلين الأفارقة، لتوفير معلومات استثمارية عن بلدانهم للمستثمرين والزائرين. ويتيح البرنامج للمشاركين مرونة أكبر في اختيار الجلسات التي يودون حضورها والتركيز على المواضيع التي تتيح لهم تحقيق فائدة أكبر تخدم الأهداف المستقبلية لأعمالهم.
وتعتبر الأسواق الأفريقية شريكاً استراتيجياً لمجتمع الأعمال في الدولة حيث تبرز استثمارات متنوعة للشركات الإماراتية في القارة السمراء، في حين تعتبر الإمارة وجهة رئيسية لتدفق الاستثمارات والتجارة من وإلى القارة الأفريقية.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى مواضيع مهمة تتعلق ببلورة المستقبل، وكيفية الاستفادة من المقومات الكبيرة لأفريقيا ووضعها في خدمة التنمية المستدامة في القارة السمراء وتأثير اتفاقية التجارة الحرة القارية الفريقية على التعاون المشترك، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز الابتكار في مرحلة ما بعد كوفيد – 19.

 

 
واستقطبت سلسلة منتديات الأعمال العالمية التي أطلقتها غرفة دبي منذ العام 2013 حوالي 32 رئيس دولة وحكومة، و140 وزيراً ومسؤولاً حكومياً، و9950 مشاركاً يمثلون قادة الأعمال والشركات والرؤوساء التنفيذيين حول العالم. وجرى تنظيم أكثر من 1800 لقاء أعمال ثنائي بين المستثمرين.

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