أخبار عاجلة

"بر الشرائع".. 214 ألف ريال مساعدات مالية لسد احتياجات الأيتام والأرامل خلال يوليو -
"الإحصاء": ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 11% في يوليو 2021 بالمملكة -
متحدث "الصحة": الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا -
الجيزة : استكمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الثلاثيني في العمرانية -
مباشر توتنهام (0) -(0) مانشستر سيتي .. لحظة بلحظة -
وسائل إعلام: «طالبان» تدخل كابل «بسلام» وتسيطر على القصر الرئاسي -
وزير خارجية بريطانيا يدعو «طالبان» لإنهاء العنف بعد دخولها العاصمة -
استمرار توافد المواطنين على مركز لقاح المسافرين بمركز قوص -
زراعة الشرقية تناقش تطوير مراكز تجميع الألبان بديرب نجم -
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ طبقة الرصف بكوبري ترسا (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحسن مفاجئ أنهى قطيعة عام ..الكوريتان تعيدان فتح قنوات الاتصال بينهما

Print
تحسن مفاجئ أنهى قطيعة عام ..الكوريتان تعيدان فتح قنوات الاتصال بينهما تحسن مفاجئ أنهى قطيعة عام ..الكوريتان تعيدان فتح قنوات الاتصال بينهما
اتفقا على استعادة الثقة المتبادلة وتعزيز المصالحة

تحسن مفاجئ أنهى قطيعة عام ..الكوريتان تعيدان فتح قنوات الاتصال بينهما

كشفت كوريا الشماليّة وجارتها الجنوبيّة، اليوم (الثلاثاء) عن تحسّن مفاجئ في علاقتهما الثنائية مع إعلان عودة قنوات الاتّصال، التي كانت مقطوعة بينهما منذ أكثر من عام، وتبادل الرسائل بين مسؤولين من البلدين.

وأوضح الطرفان، اللذان يُعدان عملياً في حالة حرب، أنهما أعادا تشغيل قنوات الاتصال كافة صباح اليوم وتبادلهما الرسائل منذ أبريل (نيسان).

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أنه وفقًا للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين القادة، اتخذ الشمال والجنوب إجراءً لإعادة تشغيل كل خطوط الاتصال بين الكوريتين اعتبارا من الساعة 10,00 في 27 يوليو (تموز).

وأضافت أنهما اتفقا على اتخاذ خطوة كبيرة نحو استعادة الثقة المتبادلة وتعزيز المصالحة.

من ناحيتها، أفادت الرئاسة الكوريّة الجنوبيّة في بيان نشرته "فرانس 24" أن القادة تبادلا رسائل شخصيّة منذ أبريل بهدف تحسين العلاقات الثنائية، وقررا أن إعادة تشغيل قنوات الاتصال سيشكل خطوة أولى مثمرة نحو استئناف العلاقات.

ويعدّ الإعلان المفاجئ من الطرفين أول مؤشر إيجابي بعدما كانت المحادثات بين البلدين متعثّرة، منذ فشل ثلاث قمم عقدت عام 2018 في تحقيق أي تقارب دبلوماسي يذكر، وتزامن مع ذكرى انتهاء الحرب الكورية (1950-1953.

وقطعت بيونغ يانغ في شكل أحادي قنوات الاتصال كافة العسكرية والسياسية في يونيو (حزيران) 2020، بعد تنديدها بمنشورات مناهضة لها اتّهمت ناشطين في الجنوب بإرسالها إلى الشمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"بر الشرائع".. 214 ألف ريال مساعدات مالية لسد احتياجات الأيتام والأرامل خلال يوليو

"بر الشرائع".. 214 ألف ريال مساعدات مالية لسد احتياجات الأيتام والأرامل خلال يوليو

"الإحصاء": ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 11% في يوليو 2021 بالمملكة

"الإحصاء": ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 11% في يوليو 2021 بالمملكة

متحدث "الصحة": الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا

متحدث "الصحة": الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا

مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية

مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية