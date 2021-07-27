أخبار عاجلة

"بر الشرائع".. 214 ألف ريال مساعدات مالية لسد احتياجات الأيتام والأرامل خلال يوليو -
"الإحصاء": ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 11% في يوليو 2021 بالمملكة -
متحدث "الصحة": الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا -
الجيزة : استكمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الثلاثيني في العمرانية -
مباشر توتنهام (0) -(0) مانشستر سيتي .. لحظة بلحظة -
وسائل إعلام: «طالبان» تدخل كابل «بسلام» وتسيطر على القصر الرئاسي -
وزير خارجية بريطانيا يدعو «طالبان» لإنهاء العنف بعد دخولها العاصمة -
استمرار توافد المواطنين على مركز لقاح المسافرين بمركز قوص -
زراعة الشرقية تناقش تطوير مراكز تجميع الألبان بديرب نجم -
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ طبقة الرصف بكوبري ترسا (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمن البيئي يطيح بـ 36 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

Print
الأمن البيئي يطيح بـ 36 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي الأمن البيئي يطيح بـ 36 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي
شملت 583 رأس إبل و874 من الأغنام في عدة مناطق

الأمن البيئي يطيح بـ 36 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (36) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (12) مواطنًا و(14) مقيمًا، من الجنسيات السودانية واليمنية والهندية والبنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي (583) رأسًا من الإبل و(874) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"بر الشرائع".. 214 ألف ريال مساعدات مالية لسد احتياجات الأيتام والأرامل خلال يوليو

"بر الشرائع".. 214 ألف ريال مساعدات مالية لسد احتياجات الأيتام والأرامل خلال يوليو

"الإحصاء": ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 11% في يوليو 2021 بالمملكة

"الإحصاء": ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 11% في يوليو 2021 بالمملكة

متحدث "الصحة": الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا

متحدث "الصحة": الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا

مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية

مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية