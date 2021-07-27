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انفجار عبوة ناسفة في محل جزارة لمسلمين بهولندا

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انفجار عبوة ناسفة في محل جزارة لمسلمين بهولندا انفجار عبوة ناسفة في محل جزارة لمسلمين بهولندا

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استهدف انفجار بعبوة ناسفة، الثلاثاء، محل جزارة لمسلمين جنوبي هولندا، دون أن يسفر عن إصابات.

وقالت محطة «إن.أو.إس» الهولندية إنه تم العثور على عبوة ناسفة ثانية في المكان لكنها لم تنفجر.

وأوضحت أن الانفجار وقع ليل الإثنين في مدينة «دن بوس» جنوب البلاد، وأتلف الباب الأمامي والسيارات المتوقفة في الشارع وهشم النوافذ.

وأخلت السلطات المنازل القريبة لفترة وجيزة كتدبير وقائي، وأظهر مقطع مصور الشرطة وهي تقوم بفرض طوق أمني في المنطقة للتحقيق.

وحتى الساعة 10:05 ت.غ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.

المصرى اليوم

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