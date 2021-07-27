القوى العاملة بالنواب تطالب بتحديث الأقسام المهملة بالمدارس الفنية

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أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعمًا للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.

وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، أن خطة تطوير منظومة المدارس الفنية تأتي في التوقيت الصحيح، حيث أنها تأتي في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي للدولة، لافتًا إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم التطويرات التي طرأت على مدارس التعليم الفني، وأنشاء تخصصات جديدة خلال الأونة الأخيرة، ولكن لأبد أن لايقتصر دور المدارس الفنية على مجرد مدارس يسجل الطلاب فيها لمجرد الحصول على شهادة، ولا يحضرون ولا يتعلمون مهارات حقيقية.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى ضرورة تطوير الأقسام القديمة بالمدارس وإدخال أقسام جديدة لتعليم الإنترنت، وصيانة الموبايل، والدش والهوائيات، وهو احتياج حقيقي للمجتمع، فضلا عن ضرورة تأسيس مدارس في المناطق المتطرفة لكي تغطي احتياجات المنطقة.

وطالب البرلماني، الحكومة بتخصيص اعتمادات مالية كافية لتدعيم المدارس الفنية وتطوير الأقسام المهملة مثل أقسام البناء والتشييد، والكهرباء والتكييف والتبريد وتدعيم المعامل بأجهزة متطورة وحديثة وربط الطلاب بمستجدات سوق العمل ليمكن تطبيق برنامج الحكومة بتطبيق الاصلاح الهيكلي الشامل لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وتصحيح الاختلالات فيه.