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وكيل «إفريقية النواب»: إقصاء «إخوان تونس» أنقذ الشعب من القتل وسفك الدماء

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وكيل «إفريقية النواب»: إقصاء «إخوان تونس» أنقذ الشعب من القتل وسفك الدماء وكيل «إفريقية النواب»: إقصاء «إخوان تونس» أنقذ الشعب من القتل وسفك الدماء

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قال النائب رزق جالي نصر الله، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد لإنقاذ الشعب التونسي وعودة الأمن والاستقرار لتونس.

وأضاف «جالي» في بيان، الثلاثاء، أن «جماعة الإخوان الإرهابية بتونس كانت تمثل خطراً داهماً على الأمن والسلام الاجتماعي داخل دولة تونس الشقيقة، مناشداً الشعب التونسى الشقيق وجميع القوى السياسية الشرعية داخل تونس بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادته السياسية لتخليص تونس من التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية».

وأكد النائب أهمية «القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد وفى مقدمتها تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، إلى جانب عزل رئيس هشام المشيشي«، مشيراً إلى أن هدفها الرئيسى عودة الأمن والاستقرار إلى تونس خاصة بعد أن رأى الرئيس التونسى أن البلاد تشهد حالة من التذمر نتيجة لما فعله حزب النهضة الإخواني، ورئيس مجلس النواب بصفة عامة».

وقال نصر الله إن «الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن جماعة الإخوان هي جماعة إرهابية لا تعرف إلا لغة القتل وسفك الدماء وتمزيق الأوطان، ولايمكن التحالف معها أبدا كما أنها لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون شريكا فعليا في أي معادلة سياسية، لأن تصارعهم على السلطة يكون لمطامع ومصالح تنظيم دولية وليس لمصلحة الوطن، مؤكداً أن التخلص من إخوان تونس يحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية الحقيقية للدولة التونسية وللشعب التونسي».

المصرى اليوم

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