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99.88 % نسبة حضور طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان علم النفس بالوادي الجديد

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99.88 % نسبة حضور طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان علم النفس بالوادي الجديد 99.88 % نسبة حضور طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان علم النفس بالوادي الجديد

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قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إن إجمالى نسبة حضور طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغ 99.88% بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

واستقبلت لجان محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، طلاب الشعبة الأدبية بـ 10 لجان امتحانية على مستوى مراكز المحافظة لأداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع بدأت من 10 وحتى 1 ظهرا وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بالتزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة وانضباط سير منظومة العمل على الوجه الأمثل.

المصرى اليوم

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