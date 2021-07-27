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الداخلية : أكاديمية الشرطة تستقبل عدد امن شباب وفتيات برلمان الطلائع

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الداخلية : أكاديمية الشرطة تستقبل عدد امن شباب وفتيات برلمان الطلائع الداخلية : أكاديمية الشرطة تستقبل عدد امن شباب وفتيات برلمان الطلائع

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نظمت أكاديمية الشرطة يوماً كاملاً بنظام التعايش استقبلت خلاله برنامج برلمان (الطلائع والشباب) الذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة، حيث يضم (146) شابا وفتاة يمثلون (9) محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية والشرقية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنوفية والغربية لإطلاعهم على الدور الذي تقوم به أكاديمية الشرطة في إعداد طلابها، وذلك في إطار تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين شباب وفتيات برنامج (الطلائع الشباب) ونظرائهم من طلاب كلية الشرطة.


وقد كان في استقبالهم اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الأكاديمية، حيث رحب بهم ونقل لهم تحيات محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي أولى فعاليات هذه الزيارة جُل اهتمامه ورعايته لما لها من مردودات إيجابية، تمثل أبرزها في توطيد جسور الثقة والتعاون مع شباب المستقبل، على أساس من المشاركة والمسؤولية تجاه الوطن، فضلاً عن التعريف بدور الأكاديمية في إعداد ضابط شرطة عصرى مسلح بالعلم والمعرفة، قادر على التفاعل مع تحديات المرحلة الراهنة.

وقد أكد «إبراهيم» أن الأكاديمية يسعدها استقبال أعضاء برنامج برلمان (الطلائع والشباب) الذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة بهدف تأهيلهم وإعدادهم للمساهمة في بناء وتنمية مجتمعهم.. كما استعرض سيادته أهم البرامج التعليمية والتدريبية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة وبخاصةً في مجال دعم القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته.
ومن جانبها أعربت مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة عن شكرها البالغ لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الفعالية المثمرة والبناءة مؤكدةً تقديرها العميق وإشادتها البالغة بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى وعلى قوة التدريبات وتطورها، كما أكدت حرصها على تكرار تلك الزيارة التي تساهم في تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل.

وقد تضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة كلية الشرطة أعقبها جولة تفقدية داخل الكلية شاهدوا خلالها ما تملكه الكلية من إمكانيات (لوجستية وتعليمية وتدريبية) فضلاً عن مشاهدة عروض للطلبة والطالبات، وفى نهاية الزيارة تم التقاط الصور التذكارية وتوزيع هدايا تذكارية على الطلائع والشباب ومشرفى المحافظات المشاركين بالزيارة، وقد أعربوا عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية المصرية مُمثلة في أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة للجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طلاب كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها.

المصرى اليوم

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