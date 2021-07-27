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شاركت النجمة ياسمين رئيس جمهورها على منصات السوشال ميديا بفيديو للمخرج القدير الراحل محمد خان، وعلّقت «وحشتني يا أستاذنا العظيم، وربنا يرحمك»، وكشف الفيديو عن مشاهد قديمة للراحل محمد خان أثناء إجراءه حوارات مختلفة، وأيضًا عندما حكى بأنه وعد ياسمين رئيس بالفوز بجائزة في فيلم «فتاة المصنع»، الأمر الذي تحوّل حقيقة بعد عرض الفيلم.

فيلم «فتاة المصنع» جسدت خلاله ياسمين رئيس شخصية «هيام» فتاة في الواحدة والعشرين ربيعًا، تعمل كغيرها من بنات حيها الفقير في مصنع ملابس، تتفتح روحها ومشاعرها بانجذابها لتجربة حب تعيشها كرحلة ومغامرة، دون أن تدري أنها تقف وحيدة أمام مجتمعٍ يخاف من الحب ويخبيء رأسه في رمال تقاليده البالية والقاسية.

يذكر أن ياسمين رئيس شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، وتصور حالياً مسلسلها «60 دقيقة» ، والذي تتصدر بطولته ليُعرض على إحدى المنصات، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، والمقرر البدء في تصويره قريبًا، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد أمين، وإخراج مريم أحمدي.

كما تنتظر ياسمين حاليًا إطلاق فيلميها «جارة القمر» و«قمر 14» قريبًا.