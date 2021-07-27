أخبار عاجلة

الجيزة : استكمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الثلاثيني في العمرانية -
مباشر توتنهام (0) -(0) مانشستر سيتي .. لحظة بلحظة -
وسائل إعلام: «طالبان» تدخل كابل «بسلام» وتسيطر على القصر الرئاسي -
وزير خارجية بريطانيا يدعو «طالبان» لإنهاء العنف بعد دخولها العاصمة -
استمرار توافد المواطنين على مركز لقاح المسافرين بمركز قوص -
زراعة الشرقية تناقش تطوير مراكز تجميع الألبان بديرب نجم -
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ طبقة الرصف بكوبري ترسا (صور) -
محافظ المنوفية يتابع نسب تنفيذ عدد من المشروعات في «تلا» -
فشل محاولات المصري لتجديد عقد عمر كمال عبد الواحد -
رئيس جامعة المنوفية يشهد الملتقى التوظيفي الأول لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ياسمين رئيس عن محمد خان : تنبأ بفوزي بجائزة عن فتاة المصنع ()

Print
ياسمين رئيس عن محمد خان : تنبأ بفوزي بجائزة عن فتاة المصنع (فيديو) ياسمين رئيس عن محمد خان : تنبأ بفوزي بجائزة عن فتاة المصنع ()

لاقتراحات اماكن الخروج

شاركت النجمة ياسمين رئيس جمهورها على منصات السوشال ميديا بفيديو للمخرج القدير الراحل محمد خان، وعلّقت «وحشتني يا أستاذنا العظيم، وربنا يرحمك»، وكشف الفيديو عن مشاهد قديمة للراحل محمد خان أثناء إجراءه حوارات مختلفة، وأيضًا عندما حكى بأنه وعد ياسمين رئيس بالفوز بجائزة في فيلم «فتاة المصنع»، الأمر الذي تحوّل حقيقة بعد عرض الفيلم.

فيلم «فتاة المصنع» جسدت خلاله ياسمين رئيس شخصية «هيام» فتاة في الواحدة والعشرين ربيعًا، تعمل كغيرها من بنات حيها الفقير في مصنع ملابس، تتفتح روحها ومشاعرها بانجذابها لتجربة حب تعيشها كرحلة ومغامرة، دون أن تدري أنها تقف وحيدة أمام مجتمعٍ يخاف من الحب ويخبيء رأسه في رمال تقاليده البالية والقاسية.

يذكر أن ياسمين رئيس شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، وتصور حالياً مسلسلها «60 دقيقة» ، والذي تتصدر بطولته ليُعرض على إحدى المنصات، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، والمقرر البدء في تصويره قريبًا، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد أمين، وإخراج مريم أحمدي.

كما تنتظر ياسمين حاليًا إطلاق فيلميها «جارة القمر» و«قمر 14» قريبًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو)

أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو)

أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو)

لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو)