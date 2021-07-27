جامعة بنها ضمن أفضل 50 جامعة عربية طبقًا لتصنيف «التايمز» البريطاني

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، تققيم الجامعة في تصنيف «التايمز» البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، في اصداره الأول لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2021، بالمركز الـ 47 على مستوى جامعات العالم العربي ضمن 155 جامعة، ومحليا جاءت الجامعة بالمركز 16 على مستوى 35 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

قال «الجيزاوي»، إن تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي يستند إلى ثلاثة عشر مؤشرًا لقياس أداء الجامعات، بحيث يقيم المؤسسة في خمسة محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

وأضاف أن الجامعة حصلت على 81.3 بمؤشر الاستشهادات المرجعية، 53.6 بمؤشر السمعة الدولية، 58.3 بمؤشر البحث العلمي، 63.5 بمؤشر التدريس، 67.8 بمؤشر الدخل من الصناعة.