انطلاق مهرجان "خيرات الباحة".. وتنوع فقراته يجذب السياح

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خُصص للمنتجات الزراعية المتنوعة بالإضافة إلى الحرف اليدوية والألعاب الشعبية

يشهد دوار الشفاء بمنطقة الباحة هذه الأيام انطلاق مهرجان خيرات الباحة والذي خصص للمنتجات الزراعية المتنوعة بالمنطقة بالإضافة إلى الحرف اليدوية والألعاب الشعبية والأسر المنتجة .

"سبق" تجولت في المهرجان والذي شهد تنظيمًا وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية بداية من بوابات الدخول لقياس حرارة الزائر والتأكد من تطبيق توكلنا وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد داخل المهرجان .

واحتضن دوار الشفاء المهرجان بأنواعه المتعددة، وتوسط الموقع مسرح الحفل والذي ينطلق بعد صلاة العشاء ويشمل لقاءات مع عدد من المزارعين، بالإضافة إلى مسابقات وألعاب شعبية والعرضة الشعبية .