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استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، بمقر الوزارة، الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، لاستعراض آخر مستجدات المشروعات الجارية والتى تقوم بها المؤسسة في مختلف المحافظات،والتنسيق لإدارة بعض المشروعات بالمحافظات.

كما بحث اللقاء، زيادة التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير خلال الفترة المقبلة خاصة في إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشاد الوزير، بالجهود التي تقوم بها مؤسسة مصر الخير ومنظمات المجتمع المدنى العاملة في المجتمع المصرى لدعم جهود الدولة في عدد من المشروعات التي تهم المواطنين بما يساهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مشددا على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها «مصر الخير»، لإحداث نقلة نوعية في الريف المصرى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وكذا مساعدة الدولة في حل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين في المحافظات.

وزير التنمية المحلية ورئيس «مصر الخير» يبحثان دعم القرى الأكثر احتياجاً ضمن «حياة كريمة»

وأوضح «شعراوي»، أن المؤسسة تتعاون مع الوزارة أيضاً لترسيخ العدالة الإجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً فيما يخص تنفيذ برنامج توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي، وإدخال مياه الشرب لغير القادرين، بالإضافة إلى تطوير عدد من القري بمحافظات الصعيد لتصبح قري نموذجية متكاملة الخدمات بعد الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وإقامة مشروعات إنتاجية متناهية الصغر لأهالي القرية لتوفير دخل ثابت لهم وفرص عمل مستدامة.

وأشاد بالدور الهام والحيوي الذي قامت به مؤسسة مصر الخير في دعم أبناء المحافظات، وتقديم المساعدات العينية والمادية في القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون والتنسيق مع المحافظات، وهو ما شهد نجاحاً خلال عيد الأضحى المبارك، وتوزيع لحوم صك الأضحية على آلاف الأسر.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن «مصر الخير»، مؤسسة رائدة في المجتمع المصرى وحجم أعمالها تضاعف خلال السنوات الماضية ويستفيد من مشروعاتها عدد كبير من الأسر بالمحافظات في مختلف المشروعات التي تقوم بها على أرض المحافظات.

من جانبه قدم الدكتور على جمعة، الشكر لوزير التنمية المحلية، على الدعم الذي تقدمه الوزارة فيما يخص العديد من المشروعات التي تقوم بها المؤسسة على أرض المحافظات، مشيرا إلى أن مصر الخير تهتم بعدد من الملفات التي تهم الأسر المصرية من التعليم وتوفير السكن الكريم والصحة والبحث العلمى وغيرها تنفيذاً لشعار المؤسسة «تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية.

وزير التنمية المحلية ورئيس «مصر الخير» يبحثان دعم القرى الأكثر احتياجاً ضمن «حياة كريمة»

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن المؤسسة شاركت في مرحلة الإنطلاق لمبادرة حياة كريمة بالعمل على تطوير عدد (37) قرية بمحافظات: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا من إجمالي 174 قرية مستهدفة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، مشيرا إلى المساهمة المستمرة من مصر الخير لدعم الفئات الأكثر استحقاقاً بقرى «حياة كريمة» من خلال الحملات الموسمية من كراتين المواد الغذائية وتوزيع اللحوم.

الجدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير خلال المرحلة الأولي لمبادة حياة كريمة قامت بتطوير ورفع كفاءة (1782) منزل، ونفذت (40) قافلة طبية (شاملة ورمد) كما قدمت خدمات طبية متنوعة (2820 نظارة طبية و934 عملية عيون و433 عملية جراحية و168 جهاز تعويضى)، كما نفذت مصر الخير أيضاً (14) قافلة بيطرية قدمت (11800) خدمة الإنتاج الحيوانى، وأيضاً تم توصيل مياه لـ (322) منزل.

بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مدرسة النهايا الإبتدائية بمحافظة اسيوط، وأيضاً ساهمت المؤسسة في التطوير الشامل لقرية الدهسة بقنا من خلال تطوير (5) مدارس ووحدة صحية ومد شبكات مياه بالقرية.