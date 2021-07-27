محافظ المنيا يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مغاغة

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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بقري مركز مغاغة، رافقه خلالها محمد سيد ابو ليلة، رئيس مركز مغاغة، وقيادات الجهاز التنفيذ بمشروعات مياه الشرب والصرف والصحي.

وتشمل جولة المحافظة، تفقد محطة رفع مياه الصرف الصحي بقرية برطباط بالظهير الصحراوي الغربي، لخدمة قري مغاغة، كما يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الشيخ زياد بمجلس قروي ابا البلد، وعزبة الكوامل التابعة لقرية عباد شارونه.

أكد «المحافظ» على سرعة تنفيذ المشروعات بدقة، ووفقا للمقايسات الفنية، والمواصفات الفنية. محذرا من التراخي في تنفيذ المشروعات.

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