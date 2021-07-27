جامعة عين شمس تفتتح الدورة التدريبية لأئمة وزارة الأوقاف في المهارات الإعلامية

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افتتحت جامعة عين شمس، الدورة التدريبية المقدمة، إلى أئمة وزارة الأوقاف في المهارات الإعلامية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس وتستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.

وأشاد الدكتور محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب، بمدى التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس لتدريب وإعداد الائمة إعداد جيد لمعرفة مستجدات العصر والعلوم التي تفيده في تحقيق رسالته، وكذلك تزويدهم بالمهارات الازمة للتعامل مع وسائل الاعلام وتقديم الخطاب الديني بصورة تلائم مستحدثات العصر والتواصل الفعال مع المجتمع.

وأكد الدكتور مصطفى مرتضي عميد كلية الآداب على قيمة وقامة الامام التي نعتز بها في مجتمعنا نتعلم منهم الكثير، مشيرا ان هذه الدورات تهدف إلى فك الاشتباك بين المفاهيم الكلاسيكية والتصورات الحديثة، وكيفية ابراز آيات الخالق للاخرين بمختلف فئاتهم وثقافتهم مما يستلزم مهارات معينة للتواصل مع المجتمع، بهدف الالمام بلغة العصر التي تتطور بصورة سريعة جدا وكيفية ادارة الحوار مع الآخر بشكل ثقافي واجتماعي.

أشارت الدكتورة رشا الديدي وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الكلية قامت بعقد دورات في اللغة عربية، ارشاد نفسي واجتماعي، مشيدة بدقة اختيار الائمة ودورهم في المجتمع.

واوضحت الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب ان الدورة التدريبية تتضمن موضوعات تساعد الأئمة بما لديهم من علم في تنمية مهارات فنون الالقاء والتأثير في الجمهور، التواصل اللفظي والغير لفظي، الادارة الإعلامية للأزمات إلى جانب تأثير الاعلام التقليدي والحديث .