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الصحة الفلسطينية: وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصحة الفلسطينية: وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصحة الفلسطينية: وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إنه تم تسجيل حالة وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في 12 مريضاً، بينهم مريض واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 578،364 بينهم 409،862 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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