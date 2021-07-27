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تطورات جديدة فى صفقة انتقال مهند لاشين للزمالك

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تطورات جديدة فى صفقة انتقال مهند لاشين للزمالك تطورات جديدة فى صفقة انتقال مهند لاشين للزمالك

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كشف مصدر مقرب من مهند لاشين، لاعب وسط طلائع الجيش، عن موافقته للإنضمام إلى صفوف بداية من الموسم المقبل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر أن مهند لاشين يرغب فى خوض تجربة جديدة داخل صفوف الزمالك، بعدما دخل فى مفاوضات مكثفة مع مسؤولي الأبيض خلال الفترة الماضية.

واتفق مسئولو الزمالك مع إدارة الطلائع على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة والتي ستكون بدفع مقابل مادي بالإضافة إلى رحيل بعض اللاعبين من صفوف الزمالك إلى الفريق العسكري ضمن الصفقة.

المصرى اليوم

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