شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسائل إلى الجماهير المصرية بشأن السخرية من أبطال مصر المشاركين في أولمبياد طوكيو.
وكتب شريف إكرامي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» :«قبل ان نلوم ونسخر من ابطالنا ممثلي مصر في الاولمبياد علينا ان نسأل انفسنا،اولاً هل تم اعداد لاعبينا بعد اولمبياد ريو ٢٠١٦، بخطط طويلة الاجل وتاهيلهم والاستثمار فيهم للمنافسه مع دول أخرى تستثمر في لاعبيها بميزانيات ضخمه وخطط بدنيه وفنية حديثة لحصد اكبر عدد ممكن من الميداليات؟" .
وأضاف :«ثانياً اين تقع الالعاب الاولمبية اساساً في هرم اولويات الرياضة المصريه؟حتي نعتبر ان الخروج بدون ميداليات عار أو ان التمثيل المشرف فشل نلوم عليه شبابنا وفتياتنا!!!و سؤال اخير لعزيزي الساخر ماذا حققت انت في حياتك تفتخر به يعطي لك حق السخرية وهدم ابطال تنحت في الصخر لتشريف بلدها».
وتابع :«في النهايه على قدر الاعداد والتحضير والاستثمار يتحدد سقف التوقعات والنتائج،فاذا كنا غير قادرين أو مؤهلين للمنافسه حالياً لتحقيق نجاح اولمبي نفتخر به،فعلي الاقل نساند لاعبينا ولا نحطمهم ندعمهم ولا نسخر منهم فهم ابطال تمثل مصر امام العالم الآن وتحارب بمجهودات فرديه..».
وواصل :«واخيراً مبروك لابطال التايكوندو هدايه ملاك وسيف عيسي اصحاب اول ميداليات مصريه فانتم مصدر الهام وامل للكثيرين ونبقي آملين في انجاز اخر لن يتحقق إلا بموهبة فذه أو بدعوات المصريين،اما لاعبينا المستمرين أو الذين لم يحققوا أي ميداليات ستظلوا مصدر فخر لنا وابطال في اعين الجميعة».