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وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسائل إلى الجماهير المصرية بشأن السخرية من أبطال مصر المشاركين في أولمبياد طوكيو.

وكتب شريف إكرامي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» :«قبل ان نلوم ونسخر من ابطالنا ممثلي مصر في الاولمبياد علينا ان نسأل انفسنا،اولاً هل تم اعداد لاعبينا بعد اولمبياد ريو ٢٠١٦، بخطط طويلة الاجل وتاهيلهم والاستثمار فيهم للمنافسه مع دول أخرى تستثمر في لاعبيها بميزانيات ضخمه وخطط بدنيه وفنية حديثة لحصد اكبر عدد ممكن من الميداليات؟" .

وأضاف :«ثانياً اين تقع الالعاب الاولمبية اساساً في هرم اولويات الرياضة المصريه؟حتي نعتبر ان الخروج بدون ميداليات عار أو ان التمثيل المشرف فشل نلوم عليه شبابنا وفتياتنا!!!و سؤال اخير لعزيزي الساخر ماذا حققت انت في حياتك تفتخر به يعطي لك حق السخرية وهدم ابطال تنحت في الصخر لتشريف بلدها».

وتابع :«في النهايه على قدر الاعداد والتحضير والاستثمار يتحدد سقف التوقعات والنتائج،فاذا كنا غير قادرين أو مؤهلين للمنافسه حالياً لتحقيق نجاح اولمبي نفتخر به،فعلي الاقل نساند لاعبينا ولا نحطمهم ندعمهم ولا نسخر منهم فهم ابطال تمثل مصر امام العالم الآن وتحارب بمجهودات فرديه..».

وواصل :«واخيراً مبروك لابطال التايكوندو هدايه ملاك وسيف عيسي اصحاب اول ميداليات مصريه فانتم مصدر الهام وامل للكثيرين ونبقي آملين في انجاز اخر لن يتحقق إلا بموهبة فذه أو بدعوات المصريين،اما لاعبينا المستمرين أو الذين لم يحققوا أي ميداليات ستظلوا مصدر فخر لنا وابطال في اعين الجميعة».