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أشرف عبدالباقي يعلن عن مفاجأة على خشبة مسرح الساحل (تفاصيل)

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أشرف عبدالباقي يعلن عن مفاجأة على خشبة مسرح الساحل (تفاصيل) أشرف عبدالباقي يعلن عن مفاجأة على خشبة مسرح الساحل (تفاصيل)

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أعلن الفنان أشرف عبدالباقي عن انضمام عدد من نجوم ، لعروض مسرحه الجديد بالساحل الشمالي، ونشر عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام صورة تجمعه بالفنان محمد أنور ومحمد عبدالرحمن «توتا»، محمد أسامة «أس أس»، وعلق عليها وكتبت: «أنتظروا مفاجأة قريبًا على مسرح الساحل».

ويعرض «أشرف» حاليًا مسرحيته «مسرحية كلها غلط»، على مسرح الساحل، نهاية طريق وادي النطرون مع طريق الساحل الشمالي وتحديدا أمام مارينا 4، المسرحية هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبدالباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وتعرض أيضًا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields، هي بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج وورك شوب.

المصرى اليوم

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