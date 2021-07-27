أبناء "RananaFootball academe". يحجزون اماكنهم بكبرى أندية كرة القدم

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انتشرت فى الفترة الاخيرة ظاهرة أكاديميات كرة القدم والملاعب الخماسية والسباعية فى مختلف انحاء الجمهورية ،ساعدت تلك الاكاديميات فى اكتشاف مواهب كثيرة فى مجال كرة القدم وتقديمهم إلى مختلف الاندية وهم على قدر عال من اللياقة البدنية والمهارة الكروية التى لم تنجح اندية كثيرة فى تحقيقها لمن يينتمون اليها من من براعم او ناشئين فى مختلف الالعاب الرياضية ومن بين تلك الاكاديميات التى حققت نجاخا كبيرا فى فترة قصيرة "اكاديمية محمد على رنانة او "RananaFootball academe".

حصدت اكاديمية رنانة بطولات كثيرة خلال الاشهر القليلة الماضية تنوعت ما بين مراكز اولى وثانية فى مختلف البطولات والدورات التى شاركت فيها تلك الاكاديمية ،ليس ذلك فحسب ،فالاكاديمية حققت ما هو ابعد من ذلك حيثن انتمى عدد كبير من لاعبيها لعدد كبير من الاندية الكبرى واصبحوا قواما اساسيا لفرقهم داخل تلك الاندية .

وكان لاندية الأهلى والزمالك ووادى دجلة وبيراميدذ وZ نصيب الاسد فى ضم عدد كبير من ابناء اكاديمية رنانة لانديتهم وذلك بفضل الجهد العالى الذى يقدمه كابتن محمد على رنانة رئيس الاكاديمية ومساعده الكابتن محمد حسن الذى لا يتوانى لحظة فى مساعدة اللاعب فى الوصول لاعلى مستوى فى وقت قصير .

جدير بالذكر ان المكسب المادى لم يكن هو الاساس فى حسابات كابتن رنانة الذى سعى جاهدا لحفر اسمه بين مدربى اللعبة فى وقت قصير بسبب حبه للاعب ورغبته فى ان يكون سببا فى نجاحه دون النظر للمادة .

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حول نشاط هذه الاكاديميات وكيفية نجاحها فى الوصول لهذه المكانة العالية خاصة فى مجال كرة القدم