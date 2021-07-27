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إصابة ٦ أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

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إصابة ٦ أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد إصابة ٦ أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

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أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الثلاثاء، بمنطقة الكيلو 100 بطريق الفرافرة- الواحات البحرية.

كان اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 100 بطريق الفرافرة- الواحات البحرية، أسفر عن إصابة 6 أشخاص وهم محمد عبدالعزيز زكريا 29 عاما، من محافظة الغربية، محمد رفعت عبدالعليم، 28 عاما من محافظة الغربية، أشرف مجدى أبوالمعاطي، 34 عاما من محافظة الدقهلية، محمد فضل سعد، 28 عاما، من محافظة الدقهلية، سلطان لملوم عبدالله 31 عاما من محافظة الدقهلية، أحمد حاتم الشربيني، 23 عاما من محافظة الدقهلية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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