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وزير خارجية بريطانيا يدعو «طالبان» لإنهاء العنف بعد دخولها العاصمة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:58 مساءً
استمرار توافد المواطنين على مركز لقاح المسافرين بمركز قوص
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الأحد 15 أغسطس 2021 05:58 مساءً
زراعة الشرقية تناقش تطوير مراكز تجميع الألبان بديرب نجم
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:58 مساءً
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ طبقة الرصف بكوبري ترسا (صور)
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الأحد 15 أغسطس 2021 05:58 مساءً
محافظ المنوفية يتابع نسب تنفيذ عدد من المشروعات في «تلا»
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:43 مساءً
فشل محاولات المصري لتجديد عقد عمر كمال عبد الواحد
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:43 مساءً
رئيس جامعة المنوفية يشهد الملتقى التوظيفي الأول لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:43 مساءً
قبل افتتاح مبارياته.. 5 أسباب تُبعد برشلونة عن التتويج بالدوري الإسباني
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الأحد 15 أغسطس 2021 05:43 مساءً
جامعة طنطا: الكشف على 1061 مواطنًا في قافلة طبية دعمًا لـ«حياة كريمة»
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:43 مساءً
مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية
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الأحد 15 أغسطس 2021 05:35 مساءً
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ابني قتل ابني التاني!.. ???? قابيل قتل أخوه العريس قبل فرحه بساعات ????
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:08 مساءً
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