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محافظ بني سويف يُحيل رئيس منطقة للتحقيق بسبب التراخي في عمله

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محافظ بني سويف يُحيل رئيس منطقة للتحقيق بسبب التراخي في عمله محافظ بني سويف يُحيل رئيس منطقة للتحقيق بسبب التراخي في عمله

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أمر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بإحالة رئيس منطقة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف للتحقيق، وذلك بسبب التراخي في اتخاذ ما يلزم حيال تجمع ناتج حفر لم يتم رفعه بعد انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي، بالخط المار أمام بنزينة التعاون، نهاية شارع صلاح في اتجاه قرية بني هارون.

جاء ذلك خلال توجه المحافظ، اليوم الثلاثاء، في جولة بمركز ومدينة ببا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»، إذ لاحظ المحافظ وجود تجمع من التراب الذي يعيق الحركة المرورية في وصلة طريق حيوية ويمثل منظرًا غير مقبول بالطريق.

واستدعى المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية، موجهًا رئيس المدينة بإحالة رئيس المنطقة التي تقع بدائرتها تلك المشكلة، مشدداً على المتابعة المستمرة وتلافي تلك المشكلات، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، العقيد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة، الأستاذ محمد جبر معاون المحافظ.

المصرى اليوم

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