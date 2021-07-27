مجلس النواب يصوت بالموافقة على قرار لجنة القيم في واقعة «حزب الكراتين»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء على قرار لجنة القيم بتوجيه اللوم إلى النائب عبدالعليم داوود، عن حزب الوفد، في واقعة الإساءة إلى حزب مستقبل وطن.

وأضاف «عبدالوهاب»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن «داوود»، أكد على احترامه لحزب مستقبل وطن، وعدم قصده الإساءة اليه، واحترامه الكامل لنوابه تحت القبة.

وكان النائب عبدالعليم داوود، قد وصف حزب مستقبل وطن بـ«حزب الكراتين»، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراج النائب محمد عبدالعليم داوود من القاعة؛ بعدما تسبب في أزمة خلال الجلسة البرلمانية، بقوله: «اللي على راسه بطحة يرد عليا».

وقرر رئيس المجلس إحالة النائب لهيئة مكتب المجلس، موجهًا كلامه للنائب: «عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء»، وحذر حنفي جبالي، من الاحتجاج بصوت عال، قائلا: «أرفض المساس بكرامة أي نائب، مؤكدًا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع».

وشهدت الجلسة اعتراض شديد من الأغلبية مما تسبب في حالة عدم الانضباط في الجلسة العامة في مواجهة النائب، حيث قال: «الذين أفسدوا الحياة السياسية، في إشارة منه إلى حزب مستقبل وطن»، وقرر حنفي جبالي حذف الكلمة من المضبطة، والتي تسببت في حالة غضب بين أعضاء المجلس.

وفي 31 يناير الماضي، شهدت لجنة القيم بمجلس النواب، التحقيق مع النائب محمد عبدالعليم داوود، متهمًا بالإساءة إلى حزب مستقبل وطن، وبعض النواب، وذلك بعد قرار رئيس المجلس بإحالته للجنة القيم في 22 من الشهر نفسه.

وعقدت اللجنة اجتماعًا مغلقًا تم خلاله الاطلاع على تقرير هيئة مكتب مجلس النواب ومضابط الجلسة التي وقعت بها الأحداث، وبناء عليه قررت اللجنة في اجتماعها تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، ولجنة القيم وضمت نائبين من أعضاء اللجنة، كما تولى النائب أحمد الشرقاوي، الدفاع عنه، حيث تتيح اللائحة للنائب المحال للقيم أن يختار نائبا للدفاع عنه.

كان المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن أنه وردت إليه رسالة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بفصل النائب محمد عبدالعليم داوود من كافة تشكيلات الحزب وأحال المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان الأمر للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراسة الأمر.

وقال المستشار حنفي جبالى رئيس البرلمان، إنه وفقا للدستور والقانون «يشترط الاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو منتخبا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها وإذا غير الصفة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين.

وقال رئيس البرلمان في حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات يترتب عليها أن يفقد العضو الصفة التي انتخب على أساسها وقال رئيس البرلمان «تم إخطار المجلس باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد».