خبير اجتماعي يكشف أسباب زيادة جرائم العنف الأسري مؤخرًا (تعرف عليها)

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كشف الدكتور وليد رشاد أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، عن أسباب زيادة الجرائم الأسرية المستحدثة، مشيرًا إلى أن «هناك تغيرات كثيرة طرأت على الشخصية المصرية بشكل عام والأسرة بشكل خاص».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية داليا أيمن ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن «كل مشكلة تحدث في الأسرة لها خصوصية، وبات هناك تعميم لبعض القضايا ويتم تداولها ونشرها على أن أسبابها عامة».

وأضاف أن «خصوصية الأسرة ظهرت على السوشيال ميديا وخرجت للمجال العام، ما أدى إلى انتشارها»، مؤكدًا أن «مشاهدة العنف يولد مزيد من العنف وظهور الجرأة لدى البعض لممارسة العنف الأسري».

وأكد الدكتور وليد رشاد أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن «بعض الأمور الخاصة بالأسرة يتم تناولها على «السوشيال ميديا» بطابع السخرية»، مشيرًا إلى أن «المعروف عن العنف الأسري أنه يمارس من الزوج ضد الزوجة، ولكنه الآن تطور وبات متبادلًا بين الزوجين وحتى أفراد الأسرة من الأولاد أضحوا يتعدون على أبائهم، كما أن العنف أصبح يأخذ أشكال عدة».