أخبار عاجلة

محافظ المنوفية يتابع نسب تنفيذ عدد من المشروعات في «تلا» -
فشل محاولات المصري لتجديد عقد عمر كمال عبد الواحد -
رئيس جامعة المنوفية يشهد الملتقى التوظيفي الأول لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية -
قبل افتتاح مبارياته.. 5 أسباب تُبعد برشلونة عن التتويج بالدوري الإسباني -
جامعة طنطا: الكشف على 1061 مواطنًا في قافلة طبية دعمًا لـ«حياة كريمة» -
مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية -
كاتب سعودي: أخشى أن تستأثر النساء بالوظائف.. ويغرق الرجال في البطالة -
20 عاماً ضاعت هباءً.. ما الذي يبرهنه تفاجؤ أمريكا باجتياح "طالبان" لأفغانستان؟ -
جامعة طنطا تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية -
السيسي يوجه بتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة تدريس وعاملين وموظفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الثقافة: بعثة إضافية لـ 149 طالباً وطالبة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي

Print
الثقافة: بعثة إضافية لـ 149 طالباً وطالبة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الثقافة: بعثة إضافية لـ 149 طالباً وطالبة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي
في مختلف التخصصات الفنية والثقافية بأرقى الجامعات والمعاهد العالمية

الثقافة: بعثة إضافية لـ 149 طالباً وطالبة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي

كشفت وزارة الثقافة عن إصدارها قرارات ابتعاث إضافية ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي تتولى تنظيمه وإدارته في سياق جهودها لتقديم مسارات تعليمية رصينة للمواهب في مختلف التخصصات الفنية والثقافية وفي أرقى الجامعات والمعاهد العالمية، حيث شملت قرارات الابتعاث الإضافية 149 طالباً وطالبة سعوديين، تبلغ نسبة الطلاب بينهم 26%، ونسبة الطالبات 74%.

وذكرت وزارة الثقافة أن نسبة الدارسين والدارسات للبكالوريوس الذين سيباشرون دراساتهم العُليا في الفترة القريبة المقبلة، بلغت 50% فيما بلغت نسبة دارسي الماجستير 49% والدكتوراه 1%، وتتوزع تخصصات هؤلاء بين مختلف المجالات الإبداعية، وتشمل الآداب واللغات واللغويات، والتصميم، والفنون البصرية، والمسرح، والمكتبات، والمتاحف، والموسيقى، وعلم الآثار، وفنون الطهي، وفنون العمارة، وصناعة الأفلام، وتصميم الأزياء.

وأكدت حرصها على أن يُقدم برنامج الابتعاث الثقافي أفضل البرامج التعليمية في العالم للطلاب والطالبات الذين شملتهم قرارات الابتعاث، حيث سيتوجّهون للدراسة في قائمةً من أهم المعاهد والجامعات العالمية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون، من بينها: جامعة كولومبيا، وجامعة جورج تاون، وكلية بارسونز للتصميم، إلى جانب جامعة كاليفورنيا بيركلي، ومعهد برات في أمريكا، وجامعة ولاية ميشيغان، وجامعة كاليفورنيا الجنوبية، والكلية الملكية للآداب والفنون، والأكاديمية الملكية لفنون الطهي، وجامعة كوين ماري "جامعة لندن"، وجامعة أستراليا الوطنية، وجامعة نيويورك.

يأتي برنامج الابتعاث الثقافي بوصفه واحداً من مبادرات وزارة الثقافة الرامية إلى توفير خيارات تعليمية عالية الجودة في التخصصات الفنية والثقافية، وبما يضمن تأهيل كوادر محلية قادرة على مواكبة مشروع النهوض بالقطاع الثقافي المحلي.

والبرنامج مستمر في استقبال طلبات الراغبين والراغبات في الالتحاق به عبر منصته الإلكترونية https://engage.moc.gov.sa/scholarships.

وتقدم الوزارة من خلال البرنامج دعماً للمقبولين والمقبولات يشمل تحمُّل البرنامج تكاليف الدراسة كافة، والضمان المالي، ومصروفات المعيشة للمبتعث ومرافقه، إضافة إلى الرعاية الصحيّة، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقر البعثة والعكس، مع تقديم برامج إرشاديّة تُركّز على متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعلن وصول أولى رحلات معتمري الخارج

السعودية تعلن وصول أولى رحلات معتمري الخارج

الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف السعودية"

الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف السعودية"

جامعة الطائف تدخل تصنيف شنغهاي للمرة الأولى وتحلّ رابعة بين الجامعات السعودية

جامعة الطائف تدخل تصنيف شنغهاي للمرة الأولى وتحلّ رابعة بين الجامعات السعودية

أرقام صادمة.. السعودية أعلى معدل إصابة بتسوس الأسنان في العالم

أرقام صادمة.. السعودية أعلى معدل إصابة بتسوس الأسنان في العالم