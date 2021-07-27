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تسكين الإشراف الإداري للمعاهد العلمية في وزارة التعليم

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تسكين الإشراف الإداري للمعاهد العلمية في وزارة التعليم تسكين الإشراف الإداري للمعاهد العلمية في وزارة التعليم
القرار جاء مع الالتزام بالمحافظة على الهوية الشرعية فيها

تسكين الإشراف الإداري للمعاهد العلمية في وزارة التعليم

تم تسكين الإشراف الإداري والعلمي للمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في وزارة التعليم.

جاء ذلك تأكيدًا على الاختصاص الأصيل لوزارة التعليم في الإشراف على قطاعات التعليم العام الحكومي والأهلي كافة، وتحديد اختصاصات الجامعات في التعليم بعد المرحلة الثانوية.

وتَضَمّن قرار التسكين العمل على تطوير المعاهد العلمية، مع المحافظة على الهوية الشرعية فيها، من خلال إدراج المسار الشرعي ضمن مسارات الثانوية العامة، كما يجري التخطيط ليكون المسار الشرعي مغذيًّا للتخصصات الشرعية والحقوقية في الجامعات وسوق العمل.

وأكد القرار أهمية استقرار الوضع التعليمي للطلاب المنتظمين في الدراسة بتلك المعاهد، واستقرار أوضاع الموظفين، وإعداد خطة تنفيذية لنقلهم إلى وزارة التعليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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