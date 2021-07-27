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محافظ المنوفية يتابع نسب تنفيذ عدد من المشروعات في «تلا»
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:43 مساءً
فشل محاولات المصري لتجديد عقد عمر كمال عبد الواحد
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:43 مساءً
رئيس جامعة المنوفية يشهد الملتقى التوظيفي الأول لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:43 مساءً
قبل افتتاح مبارياته.. 5 أسباب تُبعد برشلونة عن التتويج بالدوري الإسباني
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:43 مساءً
جامعة طنطا: الكشف على 1061 مواطنًا في قافلة طبية دعمًا لـ«حياة كريمة»
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:43 مساءً
مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:35 مساءً
كاتب سعودي: أخشى أن تستأثر النساء بالوظائف.. ويغرق الرجال في البطالة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:35 مساءً
20 عاماً ضاعت هباءً.. ما الذي يبرهنه تفاجؤ أمريكا باجتياح "طالبان" لأفغانستان؟
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:35 مساءً
جامعة طنطا تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:29 مساءً
السيسي يوجه بتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة تدريس وعاملين وموظفين
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الأحد 15 أغسطس 2021 05:29 مساءً
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الحماية المدنية تواصل البحث عن المفقودين أسفل عقار الوراق المنهار
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:53 مساءً
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