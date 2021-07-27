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إسرائيل تسجل رقما قياسيا في الإصابات بفيروس كورونا

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إسرائيل تسجل رقما قياسيا في الإصابات بفيروس كورونا إسرائيل تسجل رقما قياسيا في الإصابات بفيروس كورونا

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نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست»، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح يوم الثلاثاء، أن حوالي 2112 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووُصف الرقم بأنه الأعلى الذي يتم تسجيله يوميا منذ مارس الماضي، وبزيادة بنحو 700 إصابة منذ يوم الأحد، عندما أسفر 1414 اختبارًا عن نتائج إيجابية.

وأفيد بأنه من بين 90513 اختبارا، سجلت 2.32% نتائج إيجابية.

ويعاني حاليا ما يقرب من 138 شخصا في إسرائيل من حالات إصابة خطيرة، فيما يوجد 26 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، كما بلغ عدد الذين لقوا حتفهم منذ بداية الوباء 6461 شخصا.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة السياح غير المحصنين بتجنب زيارة إسرائيل وسط تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

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