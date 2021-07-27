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العثور على جثة طافية بمياه ترعة في شبين القناطر

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العثور على جثة طافية بمياه ترعة في شبين القناطر العثور على جثة طافية بمياه ترعة في شبين القناطر

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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل عثر على جثتة طافية على مياة ترعة في شبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد العثور على جثة عامل يدعى «محمد أع» 27 سنه طافية على مياة ترعة شبين القناطر.

انتقلت قوة أمنية تابعه لمركز الشرطة وقوات الإنقاذ وتم إنتشال الجثة ولم يتم العثور على أي إصابات بها ويرتدى ملابسه وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطب الشرعى للتشريح لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفنة عقب ذلك.

المصرى اليوم

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