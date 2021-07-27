أخبار عاجلة

ميركل تبدي انفتاحها على استقبال «منظّم» للاجئين الأفغان -
محافظ قنا يلتقي المسافرين بمركز لقاح كرونا ويعد بزيادة الأطقم الطبية -
حمادة أنور: التسرع وراء تراجع مستوى الزمالك أمام دجلة -
موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2021 -
أمريكا: العثور على أشلاء بشرية في تجويف عجلات طائرة عسكرية أقلعت من كابول -
موعد مباراة الأهلى القادمة ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز 2021 -
"الزهراني": عمل المرأة جرسونة ليس عيبًا.. وأنا فخورة به وأجد كل الدعم -
"شؤون الحرمين" تكثف جهودها لتواكب توافد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها -
"سوليفان": إدارة بايدن تتحمَّل المسؤولية عن قرارات الانسحاب من أفغانستان -
"الرويلي" ورئيس الأركان الباكستاني يبحثان التعاون العسكري والاستراتيجي بين السعودية وباكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

أحمد عز: «الدوبلير» موضة قديمة.. واستعنت بفريق «mission impossible» في تصوير «العارف»

Print
أحمد عز: «الدوبلير» موضة قديمة.. واستعنت بفريق «mission impossible» في تصوير «العارف» أحمد عز: «الدوبلير» موضة قديمة.. واستعنت بفريق «mission impossible» في تصوير «العارف»

لاقتراحات اماكن الخروج

اعتبر الفنان أحمد عز فيلمه الجديد «العارف» من أصعب أفلامه خلال مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه تطلب مجهود بدني قاسي، وسافر بسببه لأكثر من دولة مع مخرجه أحمد علاء.

وقال «عز» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن «الفيلم من نوعية أفلام الأكشن التي تعتمد على الحركة، وتنفيذيًا مرهق، بكرو عالمي مع نفس منفذي المعارك والأكشن لفيلم mission impossible، وهو ما يتطلب مجهود ضخم جدًا، وهو من قاموا بتدريبي على تنفيذها واستغرقنا وقتًا طويلًا جدًا».

وأضاف أنه ضد فكرة الاستعانة بـ«دوبلير» طالما المشاهد محسوبة المخاطرة قائلًا: «لن نُقدم على مشهد يتسبب في أذى لأي من عناصر العمل، وبالتالي سيتوقف التصوير، وفكرت الاستعانة بالدوبلير أصبحت نادرة في السينما، لأن تلك المشاهد تنفذ بدقة شديدة جدًا وتبعد عن أي نسبة مخاطر حتى لو بسيطة، وحتى الدوبلير غير مسموح بإصابته طالما المشاهد ليس فيها خطورة على الحياة أنفذها بنفسي».

وتابع: «إذا كان هناك مشهد من هذا النوع أرفض تنفيذه أنا أو غيري، وصلنا لمرحلة من التقنية والتقدم والاحترافية في الصناعة لتنفيذ الأكشن دون دوبلير».

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
50% حسمت الأمر .. 10 فنانين حصلوا علي الثانوية العامة بعد معاناه من النتيجة والرسوب

50% حسمت الأمر .. 10 فنانين حصلوا علي الثانوية العامة بعد معاناه من النتيجة والرسوب

ارتفاع عدد قتلى زلزال هايتي إلى قرابة 2000

ارتفاع عدد قتلى زلزال هايتي إلى قرابة 2000

ميركل تبدي انفتاحها على استقبال «منظّم» للاجئين الأفغان

ميركل تبدي انفتاحها على استقبال «منظّم» للاجئين الأفغان

محافظ قنا يلتقي المسافرين بمركز لقاح كرونا ويعد بزيادة الأطقم الطبية

محافظ قنا يلتقي المسافرين بمركز لقاح كرونا ويعد بزيادة الأطقم الطبية