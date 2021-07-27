أحمد عز: «الدوبلير» موضة قديمة.. واستعنت بفريق «mission impossible» في تصوير «العارف»

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اعتبر الفنان أحمد عز فيلمه الجديد «العارف» من أصعب أفلامه خلال مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه تطلب مجهود بدني قاسي، وسافر بسببه لأكثر من دولة مع مخرجه أحمد علاء.

وقال «عز» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن «الفيلم من نوعية أفلام الأكشن التي تعتمد على الحركة، وتنفيذيًا مرهق، بكرو عالمي مع نفس منفذي المعارك والأكشن لفيلم mission impossible، وهو ما يتطلب مجهود ضخم جدًا، وهو من قاموا بتدريبي على تنفيذها واستغرقنا وقتًا طويلًا جدًا».

وأضاف أنه ضد فكرة الاستعانة بـ«دوبلير» طالما المشاهد محسوبة المخاطرة قائلًا: «لن نُقدم على مشهد يتسبب في أذى لأي من عناصر العمل، وبالتالي سيتوقف التصوير، وفكرت الاستعانة بالدوبلير أصبحت نادرة في السينما، لأن تلك المشاهد تنفذ بدقة شديدة جدًا وتبعد عن أي نسبة مخاطر حتى لو بسيطة، وحتى الدوبلير غير مسموح بإصابته طالما المشاهد ليس فيها خطورة على الحياة أنفذها بنفسي».

وتابع: «إذا كان هناك مشهد من هذا النوع أرفض تنفيذه أنا أو غيري، وصلنا لمرحلة من التقنية والتقدم والاحترافية في الصناعة لتنفيذ الأكشن دون دوبلير».

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب .