★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأزم موقف منتخب مصر الاولمبي فى التأهل لدور الثمانية من دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو بعد الخسارة التى تعرض لها أمام منتخب الأرجنتين بهدف نظيف ، ليكتفي الفراعنة بالنقطة التى حصل عليها من التعادل امام إسبانيا فى الجولة الأولى .

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب مصر الاولمبي أمام نظيره منتخب اسبانيا في المباراة التي جمعت المنتخبين في التاسعة والنصف صباح الخميس 22-7-2021 على استاد سابورو دومي باليابان .

وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح اليوم الأحد 25-7-2021 في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 ، ويستعد المنتخب لمواجهة استراليا الساعة 1 ظهراً بتوقيت القاهرة صباح الأربعاء .

وأصبح الفوز على أستراليا في الجولة الأخيرة غير كافٍ لضمان مقعد في دور الثمانية من البطولة بعد الفوز الذى حققه المنتخب الإسباني على أستراليا بهدف نظيف وهو الفوز الذى وضعه على قمة المجموعة بـ4 نقاط، وجاء المنتخب الأسترالى فى المركز الثاني بـ3 نقاط والأرجنتين 3 نقاط ومصر فى مؤخرة المجموعة بنقطة .

وبهذه النتيجة أصبح للمنتخب الوطني المصري فرصتان للتأهل وهما انتهاء مباراة اسبانيا مع الارجنتين فى الجولة الأخيرة بفوز أحد المنتخبين مع فوز الفراعنة على أستراليا وهو أمر محتوم إذا أراد الفراعنة الحفاظ على فرصة فى التأهل، حيث ان التعادل بين التانجو والماتادور لن يصب فى مصلحة المصريين وخلال السطور التالة نستعرض سيناريوهات التأهل للمنتخب الوطني .

السيناريو الأول: فوز إسبانيا على الأرجنتين، فى هذه الحالة يرتفع رصيد إسبانيا الى 7 نقاط فى المركز الأول ويتجمد رصيد الأرجنتين عند ثلاث نقاط، مع فوز مصر على أستراليا يتأهل منتخب مصر فى المركز الثاني بـ4 نقاط .

السيناريو الثاني: فوز الأرجنتين على إسبانيا، وفى هذه الحالة يرتفع رصيد الأرجنتين الى 6 نقاط ويتجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط متساويا مع الفراعنة فى حالة الفوز على أستراليا بنفس الرصيد، ليلجأ الفريقان إلى فارق الأهداف، وفى هذه الحالة يحتاج الفراعنة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير على أستراليا للتأهل .

السيناريو الثالث: تعادل إسبانيا مع الأرجنتين، وفى هذه الحالة يصل رصيد إسبانيا الى 5 نقاط والارجنتين 4 نقاط لتتساوى الأخير مع مصر بنفس الرصيد فى حالة الفوز على أستراليا، وفى هذه الحالة تتأهل الأرجنتين نتيجة المواجهات المباشرة لصالح التانجو .

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.