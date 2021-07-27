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«السياحة» تعلن الانتهاء من تطوير نظام إعداد أول قاعدة بيانات موحدة للعاملين بالقطاع

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«السياحة» تعلن الانتهاء من تطوير نظام إعداد أول قاعدة بيانات موحدة للعاملين بالقطاع «السياحة» تعلن الانتهاء من تطوير نظام إعداد أول قاعدة بيانات موحدة للعاملين بالقطاع

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عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات الأعمال بمنظومة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني بوزارة السياحة والآثار، بحضور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ومساعدي الوزير لشئون شركات السياحة والشئون الفنية ومستشاري الوزير للتحول الرقمي والشئون الاقتصادية.

يأتي الاجتماع في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار، بما يتسق ورؤية 2030 لتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

بدأ الاجتماع بقيام الشركة المنفذة للبوابة الالكترونية الترويجية لمصر باستعراض أخر مستجدات الموقف التنفيذي للبوابة، والتي تحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن زيارة مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المختلفة بها.

وخلال الاجتماع، أكد د. خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي، أنه تم الانتهاء من تطوير نظام لإعداد أول قاعدة بيانات مجمعة وموحدة للعاملين بالقطاع السياحي بالدولة حيث سيتم مطابقتها بالأعداد الموجودة بالغرف السياحية المعنية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتأمينات الاجتماعية، وكذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

المصرى اليوم

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