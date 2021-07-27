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حملة مفاجئة للتفتيش على رخص المحلات بالمنيا (صور)

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كلّف اللواء ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، المهندس محمود أبوكريشة نائب، رئيس مدينة المنيا، بتنظيم حملة مفاجئة للتفتيش على رخص المحلات بمدينة المنيا، لعدم السماح لأحد بالعمل إلا من خلال القانون وإعطاء فرصة المخالف لتقنين أوضاعه في أقرب وقت ممكن.

ترأس نائب رئيس مدينة المنيا، الحملة بمنطقة شلبى التابعة بحى غرب المدينة، تم خلالها التفتيش على رخص المحلات لعدد من الورش وتم توجيه انذار الورش المخالفة لسرعة تقنين أوضاعها في أقرب وقت ممكن.

حملة مفاجئة للتفتيش على رخص المحلات بالمنيا
حملة مفاجئة للتفتيش على رخص المحلات بالمنيا
حملة مفاجئة للتفتيش على رخص المحلات بالمنيا

المصرى اليوم

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