«جبالي» يطالب النواب باحترام قواعد العمل التشريعي: تختلف عن الممارسات البرلمانية

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استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى المجلس الأعضاء بضرورة احترام قواعد العمل التشريعي خلال مناقشة مشروعات القوانين، واضاف أن قواعد ممارسة العمل التشريعي تختلف عن ممارسة العمل البرلماني الأخرى.
ودعا «جبالي» الأعضاء بقراءة اللائحة المنظمة للتعديلات التشريعية خلال مناقشة مشروعات القوانين، لافتا إلى أنه لن يسمح لأحد لم يسجل مسبقا لعرض تعديلات على مشروعات القوانين خلال المناقشة.
كان المجلس انتهى أمس الاثنين من مناقشة مشروع القانون حتى المادة 61 على أن يستكمل اليوم باقي المواد.
وتتركز غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.