«جبالي» يطالب النواب باحترام قواعد العمل التشريعي: تختلف عن الممارسات البرلمانية

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استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى المجلس الأعضاء بضرورة احترام قواعد العمل التشريعي خلال مناقشة مشروعات القوانين، واضاف أن قواعد ممارسة العمل التشريعي تختلف عن ممارسة العمل البرلماني الأخرى.

ودعا «جبالي» الأعضاء بقراءة اللائحة المنظمة للتعديلات التشريعية خلال مناقشة مشروعات القوانين، لافتا إلى أنه لن يسمح لأحد لم يسجل مسبقا لعرض تعديلات على مشروعات القوانين خلال المناقشة.

كان المجلس انتهى أمس الاثنين من مناقشة مشروع القانون حتى المادة 61 على أن يستكمل اليوم باقي المواد.

وتتركز غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.