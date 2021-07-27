حملة نظافة موسعة في كفرالشيخ

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شهد مركز ومدينة كفر الشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملة اليومية لرفع الإشغالات بشوارع داير الناحية، والشيخ اللبان، وشارع ٢١ ومنع تواجد الباعة الجائلين في الشوارع الحيوية، والقضاء الفوري على احتكار بعض المحلات لمساحات الشوارع أمامها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع العاصمة.