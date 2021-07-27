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دورة حماية مدنية لأعضاء أندية التطوع بمركز شباب كفر صقر بالشرقية

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية أندية التطوع، بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بتنظيم دورة تدريبية لمدة 3 أيام في الفترة من 27 إلى 29 يوليه الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز شباب كفر صقر، لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعًا.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من تنفيذ الدورة التدريبية هو تعريف أعضاء أندية التطوع بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، وشرح كيفية إستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وحرائق المطبخ ونظرية الإشعال ومسببات الحرائق، والتعامل مع الغازات وكيفية التصرف في حالة العثور على جسم مشتبه فيه، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية ،لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ،ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم، تمكنهم من الإندماج بالمجتمع والإعتماد على أنفسهم.

المصرى اليوم

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