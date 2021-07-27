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حملات مكثفة للنظافة بمدينة قلين

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حملات مكثفة للنظافة بمدينة قلين حملات مكثفة للنظافة بمدينة قلين

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شهد مركز ومدينة قلين، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على حملات النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرى الحصة، والمنشأة الكبرى، وميت الديبة، وشباس عمير، وطالب شميس مسؤلي النظافة بمدينة قلين بمتابعة أعمال النظافة وتجميل المدينة، كما شدد على رؤساء الوحدات القروية بالتخلص من القمامه اولا بأول بكافة القرى كل في نطاقه.

المصرى اليوم

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