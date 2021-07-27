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«الأمن العام» يستهدف «مشتهر» بطوخ لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة

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«الأمن العام» يستهدف «مشتهر» بطوخ لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة «الأمن العام» يستهدف «مشتهر» بطوخ لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة

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وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط العديد من القضايا، أبرزها قضيتي مخدرات ضُبط خلالهما كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة متهمين اثنين، وضبط قطعتي سلاح أبيض، وتنفيذ 2682 حكما قضائيا متنوعا.

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