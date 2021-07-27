فتح باب التسجيل في الدبلوم المهنية لجودة الرعاية الصحية بـ«تمريض القناة» أغسطس

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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن كليات جامعة قناة السويس شهدت هذا العام توسع كبير في عدد الدبلومات المهنية بكل كليات الجامعة وذلك تماشيًا مع احتياجات سوق العمل.

وأعلن «زكي» فتح باب التسجيل في الدبلوم المهنية لجودة الرعاية الصحية بكلية التمريض جامعة القناة بدءًا من أول أغسطس المقبل.

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث إلى أن الدبلوم المهني يمنح شهادة من الجامعة ويعمل بنظام الساعات المعتمده باللغة الإنجليزية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد الكلية، شروط التقديم والالتحاق، حيث يحدد مجلس الكلية الأعداد التي سيتم قبولها سنويًا، وبالنسبة للطلاب الوافدين يتم تطبيق القواعد المنظمه لذلك.

وتابعت الدكتورة وفاء عبدالعظيم أنه لايجوز لطالب الدراسات العليا القيد في أكثر من دبلوم في آن واحد مؤكدة أنه تم إعلان كافة المستندات المطلوبة بالموقع الرسمي للكلية.