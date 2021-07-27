تحقيقات عاجلة من النيابة الإدارية في واقعة انهيار «عقار الوراق»

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امر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار «عقار الوراق» أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية قِبل المختصين بالأجهزة المعنية كان من شأنها وقوع الحادث.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الادارية انه في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، حيال واقعة انهيار العقار رقم ٣ شارع أبوالنصر متفرع من شارع القومية والمكون من طابق أرضي و٣ أدوار متكررة بمنطقة القومية التابعة لحي الوراق بمحافظة الجيزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، قرر المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة اجراء تحقيقات عاجلة للوقوف على كافة اسباب الانهيار وتقديم من يثبت اهماله للمحاكمة بعد مثوله امام جهات التحقيق.