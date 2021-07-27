محافظ مطروح: استقبلنا 11 رحلة شارتر سياحة على متنها حوالى 1500 سائح

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن مطار مرسى مطروح استقبل منذ بداية رحلات الشارتر في شهر مايو الماضي وحتى نهاية شهر يوليو الجاري عدد 11رحلات سياحية بإجمالي عدد 1505 سائح منها رحلة في شهر مايو بعدد 29 سائح من دولة رومانيا من مديري وممثلي وأصحاب كبرى الشركات السياحية، وعدد 4 رحلات خلال شهر يونيو بعدد 638 سائح وعدد 6 رحلات خلال شهر يوليو بعدد 838 سائح من دولة كازاخستان وسط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمطروح.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه يأتي ذلك في إطار استمرار تدفق السياحة الخارجية لمطار مرسى مطروح الدولي مما يعد خطوة إيجابية مبشرة لعودة حركة السياحة الأجنبية من عواصم العالم إلى الساحل الشمالي وما له من عائد اقتصادي وترويج سياحي للمحافظة بما تزخر به من شواطئ ومعالم سياحية جذابه تجعلها مقصد سياحى للعديد من السياح من مختلف دول العالم، وخاصة بعد حصول مطار مرسى مطروح الدولي على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI) والذي يمنح المطارات تقييم يؤكد على مدى توافق تدابيرها الصحية ضد فيروس كورونا وغيرها من الأوبئة، مما يعطى رسالة لجميع دول العالم عن حالة الاستقرار والأمن والأمان التي تشهدها المطارات المصرية وتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية، في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم خلال الفترة الراهنة مما يشجع على زيادة التدفق السياحي وتنشيط الحركة السياحية هذا العام بعد توقف بسبب جائحة كورونا.

وأوضح محافظ مطروح أنه يتم الإعداد الجيد لاستقبال الوفود من خلال ادارة السياحة ومكتب وزارة السياحة والشركات المنظمة وكل الجهات المعنية مع اهدائهم بالورود مع إهدائهم البروشورات السياحية عن أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بمحافظة مطروح باللغات الأجنبية، وتوضيح ما تتمتع به مطروح من شواطئ ومعالم سياحية جذابة وإعداد برنامج لزيارة أهم معالم مطروح، خاصة الشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح وتسكينهم في عدد من الفنادق السياحية الكبرى بمرسى مطروح من خلال الشركات المتعاقدة والمنظمة من داخل وخارج مصر .